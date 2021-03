I più M. Uguale: Internazionale Milano. Fantasia? Zero. Nella mattinata di oggi l'Inter ha presentato il nuovo logo nerazzurro, con due lettere bianche stilizzate all'interno di un cerchio blu dal contorno nero. "Il mio nome è la mia storia" ha scritto il club nerazzurro descrivendo il logo. Forse, ma non il 'tuo' disegno aggiungiamo noi. Lo chiamano un salto nel futuro, ma sembra un copia e incolla dal logo della Juventus. Quello sì nuovo e con lo sguardo rivolto a quello che sarà.



TRIS BIANCONERO - Del resto era facile da immaginare, con un dirigente e un allenatore che conoscono bene la Juve non poteva essere altro che un'imitazione di chi è arrivato prima. Così l'Inter per far 'diventare grande' e far parlare di sé ha dovuto ancora una volta guardare in casa bianconera. Prima aveva preso Marotta per portare più disciplina e dare una svolta al mercato, poi Conte con l'obiettivo di tornare a vincere: ma l'anno scorso non ci sono riusciti comunque guardando la Juve dal basso verso l'alto; forse, quest'anno, potrebbero farcela. E per finire il logo, quel logo. C'è scritto I M, si legge Juve. O quasi. Tanto valeva mettessero una J. Entrati nel futuro ma con anni di ritardo, l'Inter ne fa un'altra delle sue, e ancora una volta allunga l'occhio verso Torino.

E sul web c'è chi paragona il nuovo logo dell'Inter a quello di una famosa casa automobilistica!