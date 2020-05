L'Inter fa sul serio per Federico Chiesa. I nerazzurri vogliono battere la concorrenza della Juventus e stanno pensando di inserire alcuni giocatori nell'affare: da Dalbert (già in prestito alla Fiorentina), a Nainggolan, da Pinamonti a Vanheudsen. Secondo Tuttosport, inoltre, i nerazzurri potrebbero avere un tesoretto da reinvestire in caso di cessioni a titolo definitivo di Perisic e Icardi e, soprattutto, di un'eventuale trasferimento di Lautaro al Barcellona. La Juve però non molla e osserva lo sviluppo della situazione, con l'obiettivo di convincere il presidente Commisso a lasciarlo partire.