L'Inter perde e... gli juventini festeggiano. Classiche storie di tifo, però questo sano e genuino. Soprattutto, ecco, social. Su Twitter impazzano i commenti dei tifosi bianconeri sulla sconfitta dei nerazzurri al Camp Nou di Barcellona: Suarez ha ribaltato Conte, ma la partita tra i tifosi, quella virtuale, è ancora nel suo clou. 'Perdere a testa alta is the new "MI HA LASCIATO PERCHÉ MI AMAVA TROPPO"', scrive un supporter della Juventus. Gli fa eco Gianluca: "Ad un certo punto si è gridato al triplete...". Beh, tutto vero. E tutto molto divertente, pure se i confini del tifo si sono spostati sempre un po' più in là. Gli eccessi li trovate tutti nella nostra gallery...