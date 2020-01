L'Inter perde colpi in quel di Lecce. Al Via Del Mare la squadra di Conte lascia due punti così come aveva fatto la Juventus pochi mesi fa. Stesso risultato e polemiche arbitrali con i tifosi nerazzurri che in queste ore se la stanno prendendo con l'arbitro Giacomelli per la direzione di gara e sui social parlano ovviamente di "campionato falsato". Gli errori di Giacomelli? Un gol annullato all'Inter per carica di Lukaku su Gabriel (allarga il braccio) e un mancato rosso a Donati dopo VAR review. Dimenticano, però, che anche il fallo di Candreva sullo stesso Donati era simile.



'FALSATO!' - E che dire poi del rigore dato al Lecce e poi tolto col VAR? Gli interisti si lamentano anche di quello. Nonostante, appunto, il rigore alla fine non sia stato concesso. Sul campionato falsato, invece, siamo alle solite. Ci si dimentica sempre che anche la Juve ha subito torti (oltre ad aver avuto più rigori contro che a favore). Proprio a Lecce i bianconeri pareggiarono per colpa di un rigore assegnato per mani di De Ligt ma che in realtà non avrebbe dovuto essere sanzionato. La storia è sempre la stessa...La verità è che Giacomelli è la scusa perfetta per non parlare di quello che nella Milano nerazzurra inizia a non andare più.



Nella gallery i commenti complottisti degli amici nerazzurri...