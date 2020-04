3









Paulo Dybala in questa stagione è tornato elemento centrale e imprescindibile per la Juve. Tutto è cambiato rispetto a pochi mesi fa quando, in estate, la società bianconera aveva deciso di lasciarlo andare. Tra le pretendenti, anche l’Inter. I nerazzurri fecero un tentativo anche nel 2015, quando la Joya lasciò Palermo per sbarcare a Torino. Poi lo scorso anno, senza però riuscire ad affondare il colpo. Ma ha intenzione di riprovarci.



L’affare oggi, secondo quanto riferito da calciomercato.com, è pura utopia, sia perché Agnelli non venderebbe volentieri un patrimonio tecnico come Dybala, e anche per la crescita esponenziale nell’argentino negli ultimi dieci mesi. Paulo è tornato al centro del progetto, i tifosi stravedono per lui. Ma il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, non è ancora arrivato. Da Torino fanno sapere che è questione di tempo, ma Marotta proverà a infilarsi nello spiraglio ancora aperto.



Come? Investendo la cifra guadagnata dalla cessione di Icardi, che dovrebbe essere riscattato dal PSG. Oppure immettendo sul mercato i fondi arrivati dal Barcellona, qualora i blaugrana decidessero di accontentare i nerazzurri per i 111 milioni richiesti per Lautaro. Ipotesi, perché l’unica certezza è che la Juve non ha intenzione di cedere Dybala, non dopo un’annata su alti livelli, non dopo i malumori di Higuain, che potrebbe andar via, non sopratutto all’Inter di Antonio Conte. Nonostante i tentativi di Marotta.