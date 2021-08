Dopo la partenza di, l'Inter sta pensando a possibili sostituti all'altezza per garantire al nuovo allenatore Simone Inzaghi una rosa competitiva. L'acquisto diè ormai quasi ufficiale, ma nelle ultime ore Marotta avrebbe contattato il Napoli per avere informazioni anche su. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora ricevuto l'adeguamento richiesto al presidente De Laurentiis. L'Inter potrebbe così approfittarne e strappare al Napoli il capitano.