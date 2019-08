L'Inter pensa a Luka Jovic. Il grande acquisto al centro dell'attacco per il Real Madrid in questo mercato estivo, costato 60 milioni di euro per prelevarlo dall'Eintracht Francoforte, sarebbe già in partenza dai Blancos, dopo una deludente preparazione estiva agli ordini di Zinedine Zidane. E ora i nerazzurri si fanno avanti, come riporta Sport Mediaset. Per la Juventus è una bella notizia: se dovesse saltare lo scambio tra Mauro Icardi ed Edin Dzeko con la Roma, i bianconeri resterebbero in corsa per assicursarsi l'attaccante argentino.