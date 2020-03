Your browser does not support iframes.

Succedono tante cose, ai tempi del Coronavirus. E tutte sembrano andare ad una velocità impazzita. Decisioni, controdecisioni, proposte e dietrofont affollano la cronaca e le notizie si susseguono ogni istante. Così, si è passati da Juventus-Inter a porte chiuse venerdì, sino al rinvio di ieri: in mattinata, poi, un nuovo retroscena, con il presidente della Lega Dal Pino che ha rivelato come l'Inter si sia opposta a giocare domani, il lunedì quindi, a porte aperte. Caos, che regna sovrano ovunque, ma non sul web, dove gli schieramenti sembrano delineati. Così, agli attacchi che piovono sponda Inter, ecco che arriva la pronta risposta del popolo bianconero.



"Marotta non voleva giocarla di lunedì perché c'è il Grande Fratello Vip" ironizza un tifoso, che sceglie la strada delle risate per criticare l'atteggiamento di chiusura dei nerazzurri. "La verità è che volevano giocarla a porte chiuse" ardisce invece un altro fan, che sposa una delle tante teorie che stanno circolando in questi giorni. "Vergogna" invece, urlano i più indignati, che vedono ormai in Marotta un nemico giurato della Juve: sono lontani i tempi insieme, in questo momento in cui ognuno sembra curare i propri interessi più che mai.