Mauro Icardi sarà difficilmente un giocatore della Juve. Così racconta la cronaca sportiva del quotidiano partenopeo Il Mattino. Secondo il giornale, Marotta ha fatto il primo passo per portare l'attaccante in azzurro: l'ex amministratore delegato bianconero non ha intenzione di fare un favore alla sua vecchia squadra. Domani, Marotta e Ausilio ne parleranno in Lega a De Laurentiis: un'occasione, come quella dei calendari di Serie A, che avvicinerà molti addetti ai lavori.



LA STRATEGIA - L'Inter è pronta a scendere sui 50 milioni per Mauro, e magari prendere Lukaku dal Manchester con parte di quei soldi. La Juve si è portata avanti sul giocatore belga, ma l'obiettivo numero uno resta l'argentino. Pian piano, però, Icardi sta capendo che Napoli potrebbe essere una destinazione importante: tanto da dare piena disponibilità per discutere i diritti d'immagine. Insomma, ora tocca ad ADL.