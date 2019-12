L'Inter vuole accendere il mercato di gennaio con il colpo Vidal, che potrebbe lasciare il Barcellona ma sul quale c'è anche la Juve che sta pensando a un suo clamoroso davanti. Altra sfida tra nerazzurri e bianconeri, è quella che si sta delineando per Olivier Giroud, attaccante in uscita dal Chelsea dopo che Lampard gli ha detto che è libero di trovarsi un'altra sistemazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter però in questo momento non sta pensando di prendere una punta, per questo i bianconeri potrebbero provare l'affondo decisivo.