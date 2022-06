L'Inter non molla Dybala e gli chiede tempo entro il raduno previsto tra 10 giorni per definire tutto anche grazie alle cessioni: non solo Skriniar al PSG, secondo la Gazzetta dello Sport un tesoro da 100 milioni di euro complessivo. Così l'ormai ex Juve - mancano 5 giorni alla scadenza ufficiale del suo contratto - potrà decidere se sposare la causa nerazzurra.