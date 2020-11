L'Inter non ha mollato la presa su Max Allegri. I nerazzurri stanno pensando ancora all'ex allenatore della Juventus se il rapporto con Antonio Conte dovesse precipitare. Secondo Tutttosport però non c'è solo l'Inter su Allegri, sul quale ci sono anche Manchester United e Real Madrid con le posizioni di Solskjaer e Zidane in bilico. Allegri ha voglia di tornare in corsa e aspetta la chiamata giusta, per ripartire da un'altra panchina dopo i successi con la Juve.