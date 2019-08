Il tempo passa, ma Icardi no. I giorni che mancano alla chiusura del mercato sono tanti ancora, ma il prezzo che i nerazzurri fanno dell'argentino non sembra diminuire, sebbene le logiche della domanda e dell'offerta dovrebbero farlo scendere naturalmente. Come riporta Calciomercato.com, infatti, l'Inter chiede una cifra compresa tra i 60 ed i 70 milioni di euro. La Juventus, praticamente sfumato Lukaku - destinazione Inter - aspetta e cerca di capire se si possa aprire un varco in fatto di sconti.