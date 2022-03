"Sogno di giocare nel Flamengo. La cresta ossigenata? Per farmi notare da Inzaghi, visto che non ho giocato molte partite". Non sono andate giù queste dichiarazioni di Arturo Vidal all'Inter: come riportato da Sky Sport, la società nerazzurra multerà il centrocampista cileno. Un suo addio a fine stagione appare sempre più probabile.