L'Inter? Aspetta. Sul fronte Lukaku, i nerazzurri non hanno intenzione di affondare con un altro colpo. Ma Antonio Conte non è contento, no: il leccese attende da settimane una punta, e il suo solo desiderio era quello di accaparrarsi il belga. Ma l'Inter non ha ancora perso le speranze per il belga, mentre preparano l'ultima offensiva per Dzeko. La distanza con la Roma resta di soli 5 milioni di euro, e i nerazzurri hanno pure da risolvere la grana Cavani. Intanto, si fa largo la possibilità di portare a casa un'alternativa al centravanti del Manchester United: si tratterebbe di Duvan Zapata, ma l'Atalanta vuole 60 milioni, forse di più.