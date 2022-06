Paul Mitchell, direttore sportivo del Monaco, parla così di Dybala: "Purtroppo rispondo perché non mi piace parlare di giocatori che non sono sotto contratto con il Monaco. Non è rispettoso. Preferisco non farlo quindi mi limito a dire che sono due buoni giocatori".



Al momento, la Joya aspetta la chiusura dell'Inter. C'è un accordo di massima tra Dybala e i nerazzurri, ma l'arrivo di Lukaku in questo momento sta bloccando tutto. In questa fase possono certamente inserirsi nuove situazioni e nuove risorse per il giocatore. A partire dal club francese, che vorrebbe subito Dybala.