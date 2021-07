dovrà regalare entro la fine del mercato un'altra punta al nuovo allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. In caso di cessione di Andrea Pinamonti, infatti, l'ex dirigente della Juventus andrà alla ricerca di un attaccante fisico che possa sostituire Lukaku: il favorito, secondo il Corriere dello Sport, è un ex obiettivo della Juve, trattato a lungo dai bianconeri nella scorsa sessione invernale. Si tratta di, attaccante di proprietà del Sassuolo, lo scorso anno in prestito al Genoa. La dirigenza della Juve sembra essersi definitivamente defilata, e Marotta può quindi avere strada libera.