La Juventus non occupa in maniera preponderante le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Naturalmente, la scena è quasi tutta dell'Inter, che ha schiantato il Genoa a San Siro nella prima partita della Serie A 2021-22. La Juve è attesa alle 18:30 a Udine per la sua gara d'esordio in questo campionato.

Nel frattempo, i titoli a tinte bianconero sono tutti di Cristiano Ronaldo, grazie alla dichiarazione su di lui di Max Allegri in conferenza stampa: sulla Gazzetta dello Sport c'è il box "Ronaldo, a te la Juve" mentre sul Corriere dello Sport c'è un altro boxettino intitolato "L'annuncio di Max: Ronaldo resta"; invece su Tuttosport la testata in alto recita "CR7 resta".