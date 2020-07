La fase post lockdown del campionato sta dando spazio a diversi giovani. Tra questi, c'è il difensore dell'Inter Lorenzo Pirola, classe 2002 e considerato da molti il nuovo Giorgio Chiellini. Un paragone pesante e che riempie il ragazzo di responsabilità, fatto da chi lo conosce bene e l'ha seguito fin da piccolo. Bravo in marcatura e di testa, ha un fisico importante e sono in molti a pronosticare un futuro ad alto livello per il giocatore che l'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha fatto debuttare in Serie A.