Inter e Benfica stanno provando ad annullare la clausola che bloccherebbe il trasferimento di Joao Mario perché secondo gli accordi con lo Sporting Lisbona il centrocampista non potrebbe andare in altre squadre portoghesi. Già, ma che c'entra la Juventus? Un precedente simile è proprio dei bianconeri: secondo Calciomercato.com infatti nel 2019 la Federcalcio mondiale multò la Juventus per 40mila franchi svizzeri in seguito alla clausola fatta inserire nell'accordo di trasferimento diall'Al Duhail e sottoscritto a gennaio 2019. In quel contratto era infatti stata inserita una clausola di anti-rivendita a ​Inter, Lazio, Milan, Napoli, Roma e anche Psg.