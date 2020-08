C'è un giocatore (uno dei tanti) che piace sia alla Juve che all'Inter e sul quale Antonio Conte ha alzato il pressing: si tratta di Emerson Palmieri, che nonostante l'arrivo imminente di Kolarov dalla Roma continua a rimanere nel mirino dei nerazzurri. Alla Juve servirebbe in caso di cessione di Alex Sandro o per fari rifiatare il brasiliano (De Sciglio è in uscita), ma secondo Tuttosport l'Inter sta insistendo con il Chelsea e vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.