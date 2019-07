Alle 19.30 circa l'agente Federico Pastorello si è presentato alla sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano per trattare con il club nerazzurro il futuro di Romelu Lukaku. Lo racconta Calciomercato.com, che spiega come Beppe Marotta abbia fatto pervenire ieri un'offerta aggiornata e ritoccata al rialzo al Manchester United per convincere il club inglese a cedere il belga. La trattativa non è facile, ma Lukaku può arrivare all'Inter già nei prossimi giorni. E, in tal caso, spingerebbe Mauro Icardi ancor più lontano da Milano, in direzione Juventus.