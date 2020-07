L'Inter ha vinto lo scudetto con un punto di vantaggio sulla seconda in classifica! Ebbene sì, questo è quanto successo nel campionato di Andorra, il principato indipendente sui Pirenei, dove l'Inter Club d'Escaldes (rigorosamente con maglia nerazzurra) ha messo in bacheca il primo scudetto della propria storia, precedendo di un punto il più blasonato Santa Coloma. Un contributo decisivo per questo titolo è arrivato da Ildefons Lima, storico capitano della nazionale di Andorra, difensore centrale col vizio del gol (è un ottimo rigorista) che nel 2006-2007 militava qua in Italia nella Triestina, e affrontò la Juventus uscendo sconfitto sia all'andata che al ritorno.