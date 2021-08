L'Inter ha trovato, laterale olandese ormai ex PSV Eindhoven. Come confermato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio,, e nella giornata di domani effettuerà le visite mediche prima di mettere la sua firma sul nuovo contratto.Il dg Marotta ha chiuso la trattativa a titolo definitivo col PSV per una cifra pari a 12,5 milioni di euro di parte fissa a cui andranno aggiunti circa 2/3 milioni di bonus.