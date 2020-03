Tante polemiche intorno al Coronavirus e allo slittamento delle partite, l'Inter ha alzato un polverone con Beppe Marotta e Steven Zhang in prima fila. Ma i nerazzurri stanno bene così. Sì, perché a prescindere da come vada a finire il campionato - con la squadra di Antonio Conte a -6 dalla Juve e -8 dalla Lazio capolista - l'Inter i suoi alibi li ha già trovati. E non aspettavano altro. Perché se dovessero vincere parte la grande festa, in caso contrario via con le polemiche e il dito puntato contro la Juve per le scelte del calendario. ALIBI - Non aspettava altro l'Inter e non aspettava altro Antonio Conte, che già durante il mercato aveva messo le mani avanti sperando di portare a Milano Arturo Vidal quando invece i dirigenti gli hanno messo tra le mani Christian Eriksen, preso a prezzo di saldo dal Tottenham. Come se il danese fosse uno qualunque... Ora il caos si è creato intorno allo slittamento di Juve-Inter. Sì gioca, anzi no. Sì, a porte chiuse. Ok, ma quando? La data ultima per il big match è stata fissata al 13 maggio ma potrebbe essere anticipata anche a breve. Tutto in divenire, in questo momento. Una certezza: l'Inter ha già trovato i suoi alibi, e Conte tira un sospiro di sollievo.