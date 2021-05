Lo scudetto dell'Inter è passato anche dai piedi di Christian Eriksen, un giocatore che a gennaio è stato vicino all'addio ma che nella seconda parte di stagione è diventato titolare nel centrocampo di Antonio Conte: "C'era la possibilità che andasse al Psg in uno scambio con Paredes, ma poi si è bloccato - racconta Paolo Condò su Sky Sport - Quello è stato il momento chiave in cui l'Inter ha dato lo strappo decisivo per lo scudetto. Io sono un 'erikseniano' convinto, e penso che abbia messo in campo solo il 50% del suo potenziale; può essere il grande acquisto della prossima stagione".