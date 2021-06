Nei giorni scorsi alla Juventus è stato accostato il nome di Alessandro Florenzi, che dopo la buona stagione in Francia al Psg tornerà alla Roma per fine prestito ma il suo futuro sarà comunque lontano dalla capitale. Nuovo duello di mercato con l'Inter? No, perché come racconta La Gazzetta dello Sport l'interessamento dei nerazzurri per l'esterno della Nazionale si è raffreddato: piaceva a Conte, ma dopo l'addio dell'allenatore è uscito dal mirino della dirigenza. Buona notizia per la Juve, che se dovesse fare un tentativo per Florenzi non avrebbe la concorrenza dell'Inter.