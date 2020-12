L'Inter fuori da tutto. Eliminata dall'Europa, esclusa da Champions League ed Europa League, dopo lo 0-0 con lo Shakhtar, la squadra di Conte abbraccia un clamoroso fallimento. E non solo: fa sorridere le casse di Juventus, Atalanta e Lazio. Sì, perché si alza la quota che riguarda il market pool delle italiane, coi ricavi che crollano invece per l'Inter: per la qualificazione agli ottavi ci sarebbero stati 9,5 milioni di euro; poi, passo dopo passo, altri soldi, 10,5 per i quarti, 12 per le semifinali, 15 per la finale. E invece li prenderanno gli altri club.