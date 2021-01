3







L’Inter frena, non riesce a tenere il passo del Milan, pareggia 2-2 all’Olimpico dopo una partita ricca di emozioni e scivola a tre punti di distanza dai rossoneri, in cima la classifica a quota 40 punti. A volte le occasioni vengono create dagli altri, come un giocatore che serve l’assist, perché la Juventus, a 30 punti, ha l’opportunità di accorciare sull’Inter vincendo contro il Sassuolo, portandosi a soli tre punti dalla squadra di Conte e creando i presupposti per un derby d’Italia (il 17 gennaio) più infuocato che mai.



PRIMO STEP, SASSUOLO – Il primo step, ovviamente, sarà vincere questa sera contro il Sassuolo, altrimenti la splendida vittoria contro il Milan verrebbe persa per strada. Il coefficiente di difficoltà è indubbiamente alto, perché gli uomini di De Zerbi sono la rivelazione del post-lockdown, capaci di sedersi al tavolo delle big del campionato a 29 punti in classifica, a ridosso dell’Europa League. Calcio verticale, rapido, propositivo e di aggressione, di stampo europeo, questi i concetti della filosofia di De Zerbi, compaesano di Pirlo che ne apprezza i dettami tattici. Stasera saranno uno di fronte all’altro, in una trasferta per i neroverdi che, dati alla mano, risulta spesso molto complicata. Il Sassuolo ha ottenuto un solo punto nelle ultime sette partite allo Stadium, a secco in quattro delle sette trasferte contro la Juve. Al di là dei precedenti, resta una partita ostica, che i bianconeri devono obbligatoriamente vincere per lanciare un ulteriore segnale.



INTER E NAPOLI – La vittoria contro gli emiliani sarebbe il miglior antipasto al derby d’Italia del 17 gennaio. Una partita dalla rivalità storica, a cui l’Inter non si avvicina nel migliore dei modi: il pari contro la Roma può generare agitazione nonostante i giallorossi siano una delle squadre più in forma del torneo, e nell’economia della classifica pesa la precedente sconfitta contro la Sampdoria. Un face to face in piena regola quello tra Juve e Inter. Oltre al prestigio che comporta, vincere il big match farebbe balzare la Juve ad un solo punto dalla squadra di Conte. Senza dimenticare che alla Juve manca ancora un'importantissima partita, lo scontro diretto contro il Napoli, la cui data non è ancora stata fissata. Tre step per la gloria, Sassuolo, Inter e Napoli: palla a Cristiano Ronaldo e compagni, che determineranno quanto sarà glorioso il cammino.