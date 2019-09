Il primo derby d'Italia sul mercato tra la Juventus e l’Inter lo hanno vinto i nerazzurri assicurandosi Lukaku, ma nuovi incroci tra bianconeri e nerazzurri ci saranno nei prossimi mesi quando il giocatore conteso sarà Federico Chiesa. Paratici corteggia il talento della Fiorentina da mesi e ha più volte parlato con Enrico, il padre-agente, ma Marotta non ha intenzione di rendere facile la vita al suo ex ds. Nell’ambito dello scambio di prestiti tra Biraghi e Dalbert, il nome di Chiesa con il club di Commisso è già venuto fuori e da viale della Liberazione il segnale lanciato in direzione Firenze è stato chiaro, una specie di "noi ci siamo". Facile immaginare che il patron italo-americano abbia gradito perché, se proprio non riuscirà a trattenere Chiesa rinnovandogli il contratto, preferirebbe cederlo all’Inter e non ai rivali storici della Juventus.