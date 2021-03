Il vantaggio sul secondo posto è sempre di quattro punti, ma il solco tra l’Inter e le inseguitrici si fa ancora più profondo nelle scommesse sullo scudetto. L’agevole vittoria di Conte contro il Genoa porta ai minimi la quota per il titolo ai nerazzurri: sul tabellone 888sport.it l’offerta è a 1,20, lontanissima da quella sul Milan, solo a 8,00 anche dopo il successo sulla Roma. Nelle valutazioni degli analisti anche la Juventus è davanti ai rossoneri, pure in questo caso però in risalita: il pareggio con il Verona ha portato la distanza bianconera dalla vetta a 10 punti (sebbene con una partita ancora da recuperare), con lo scudetto che ora vale 7 volte la posta. LL