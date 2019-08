L'Inter non ha intenzione di cedere Mauro Icardi per meno di 80 milioni di euro ma la Juventus, che resta fortemente interessata al calciatore specialmente in caso di addio alla pista Lukaku, non ha intenzione di presentare offerte superiori ai 40 milioni di euro. L'affare resta fattibile soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Difficile che prima si possa smuovere qualcosa. I rapporti tra Paratici e Marotta, infatti, sono freddisimi. Almeno quanto quelli tra l'Inter e l'argentino che potrebbe anche restare a Milano per due anni e poi andarsene a parametro zero.