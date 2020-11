Il fallimento Champions proprio non va giù all'Inter. E nemmeno l'atteggiamento di Antonio Conte, che anche a fine gara, dopo una prestazione deludente e sconfortante, ha alzato bandiera bianca ed evidenziato i limiti dei suoi. Parole che non sono piaciute a Marotta: come scrive calciomercato.com, "all’Inter nessuno è felice di pagare a Conte 12 milioni per sentirlo parlare di lavoro, percorso e step di crescita, ma vogliono vincere ed erano sicuri di aver costruito una rosa che potesse lottare in Serie A e passare almeno i gironi di Champions. Anche perché al contrario di quanto detto da Conte nella conferenza della vigilia, questo girone è tutt’altro che proibitivo, visti i dieci gol rifilati dal Borussia allo Shakhtar in due partite. La sensazione è che Conte rimanga all’Inter perché l’Inter è schiava di Conte". Economicamente, si intende.