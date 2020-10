Lautaro Martinez rischia di diventare un caso nell'Inter? Come fa notare anche Calciomercato.com l'attaccante nerazzurro ha dato più volte segni di nervosismo durante la partita appena vinta per 2-0 a Marassi col Genoa, e non ha per nulla preso bene la sostituzione con Pinamonti a venti minuti dalla fine. L'argentino è andato in gol nelle prime tre giornate di campionato, mentre è rimasto a secco nel derby perso col Milan, nel pareggio Champions col Borussia Moenchengladbach, e per l'appunto oggi. Ci sta però pensando il compagno di reparto Lukaku a far felice Antonio Conte.