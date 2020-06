L'Inter ci prova per un ex attaccante della Juve. I nerazzurri starebbero pensando a un'offerta da presentare all'Atletico Madrid per, inserendo anche Matias Vecino come contropartita. Questo è quanto riporta Tuttosport, con i nerazzurri che dopo aver preso Conte in panchina e Marotta in dirigenza puntano a un altro ex juventino, che in bianconero dal 2014 al 2016 ha totalizzato 27 gol in 93 partite vincendo 2 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana.