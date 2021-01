6-2 dilagante dell’Inter sul Crotone, che permette alla squadra di Conte di portarsi momentaneamente al primo posto in classifica in attesa del Milan. Tutto semplice per i nerazzurri? Non esattamente, perché al termine del primo tempo il risultato era fermo sul 2-2, con Arturo Vidal colpevole di entrambe le reti subite da Handanovic. Si perde Zanellato che stacca di testa liberissimo in area, poi rifila un pestone inutile su Reca causando il rigore. Lascia il campo dopo 45 minuti in favore di Sensi e l’Inter segna quattro gol. La brutta prestazione del cileno non è andata giù ai rigosi dell’Inter, che si sono riversati su Twitter.



Sfoglia la gallery per vedere tutte le critiche a Vidal