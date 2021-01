“L’Inter detta legge: attenta in difesa, formidabile a centrocampo, come detto persino sprecona in attacco. Impermeabile alle scottanti vicende societarie, che avrebbero potuto condizionare il gruppo e invece lo rendono più forte. L’Inter vince con la Juventus dopo oltre quattro anni e Conte consuma la sua vendetta. Stavolta l’Inter non si perde, anzi resta padrona del campo. E l’allievo Pirlo si inchina al maestro Conte“. Così il Corriere della Sera esalta la vittoria dell'Inter contro la Juventus e il duello tra i due allenatori.