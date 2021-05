Da un ex juventino... all'altro? Passando per un altro ancora, ormai sfumato. L'Inter continua a puntare gli allenatori che si sono seduti sulla panchina bianconera, dopo l'addio di Conte hanno pensato alla pista Allegri che sta per tornare a Torino, per poi pensare a Maurizio Sarri. Un profilo che, come riporta Calciomercato.com, in casa nerazzurra hanno sempre considerato e che se dovesse arrivare dopo Conte rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione.