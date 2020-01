Le strade del mercato si intrecciano tra Juventus e Inter. Tanti gli obiettivi in comune tra i due club, due su tutti: Arturo Vidal e Christian Eriksen. Il cileno è la priorità assoluta dei nerazzurri che sono in vantaggio: hanno già l'ok del giocatore e ora contano sul lavoro dell'agente Felicevich per convincere il Barcellona ad abbassare la richiesta di 20 milioni di euro. La Juve intanto monitora la situazione alla finestra, se la pista Inter dovrebbe complicarsi potrebbe prendere corpo un clamoroso ritorno in bianconero.