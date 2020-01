Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, l'Inter sta cercando la "vendetta" alla Juventus per Paul Pogba. Il Manchester United però, non è andata sul sottile con la controfferta ai nerazzurri. Infatti, i Red Devils avrebbero chiesto all'Inter sia Lautaro Martinez (valutato 100 milioni) sia 70 milioni di conguaglio per arrivare al centrocampista francese. Una risposta che suona quasi come un no.