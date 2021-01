Le ipotesi del nuovo logo dell’Inter. pic.twitter.com/YYAvfNrFzl — La Bibbia Nerazzurra (@labibbiafcim) January 17, 2021

L'Inter cambia nome. Dopo 113 anni, infatti, quello che noi conosciamo come Football Club Internazionale Milano si chiamerà Inter Milano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la dirigenza interista che lavora da mesi a questa vera e propria rivoluzione. Niente più Internazionale ma Inter Milano, come è conosciuta all'estero e anche cambio di logo. Ne arriverà uno più moderno, in stile Juventus, con quella J riconosciuta globalmente.