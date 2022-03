L'Inter compie un altro passo in avanti nella lotta allo scudetto e annienta la Salernitana per 5-0 di fronte al proprio pubblico. E' la notte di Lautaro che, ritrova il gol dopo mesi di digiuno e lo fa per ben 3 volte nello stesso match. Ci penserà poi Dzeko a chiudere i conti e a fissare il punteggio sul 5-0 grazie ad una doppietta con la quale siglerà le ultime 2 reti. Per i nerazzurri si tratta di un record storico perchè con quella di stasera, l'Inter è l'unica squadra nella storia della Serie A ad aver battuto la stessa squadra sia all'andata che al ritorno con lo stesso punteggio di 5-0.