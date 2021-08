Nella gara inaugurale della Serie A 2021-22, l'Inter ha iniziato il campionato come aveva terminato il precedente: vincendo. I nerazzurri, ridimensionati sì dal mercato con le cessioni di Lukaku e Hakimi, e allenati non più dallo scudettato Conte bensì da Simone Inzaghi, hanno dominato in lungo e in largo a San Siro sul Genoa:Un chiaro messaggio lanciato alla Juventus, che domani inizierà la stagione ufficiale da Udine: per tornare a cucirsi lo scudetto sul petto,