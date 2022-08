Si è da poco concluso il big match della terza giornata tra Lazio ed Inter con la vittoria dei biancocelesti per 3-1. Gli uomini di Sarri hanno impartito una lezione di calcio ai ragazzi allenati dall'ex Inzaghi che, hanno sbloccato la gara nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Felipe Anderson. reagiscono gli ospiti trovando il pari con Martinez, ma non basterà, perchè prima un eurogol di Luis Alberto, poi quella di Pedro, hanno indirizzato il match sul risultato finale di 3-1 per i padroni di casa.