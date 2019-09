L'Inter vince il derby con il Milan e torna in vetta. Un 2-0 secco, senza discussioni. I nerazzurri sono ora primi con 12 punti, la Juve insegue con 10. A fine partita il tecnico Conte ha dichiarato a Dazn: "Abbiamo lavorato tanto in questi due mesi sotto tutti i punti di vista, è normale che c'è stato un via vai che un pochino mi ha penalizzato, ma c'è un'idea: in fase di possesso e in fase di non possesso, penso che oggi abbiamo pressato in maniera importante, da squadra. È la testimonianza che c'è del lavoro, come dico sempre: ci possono essere idee, ma poi ci vogliono i soldati per portarle in campo. Oggi l'hanno fatto e sono contento. Era il mio primo derby e ci tenevo a fare bella figura".