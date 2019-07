L'Inter apre al Napoli per trattare il passaggio di Mauro Icardi in azzurro. Aurelio De Laurentiis sarebbe ben disposto nei confronti della trattativa, in particolare dopo che sembra saltato l'affare per James Rodriguez con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l'argentino non ha aperto al trasferimento in azzurro. Il motivo? Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com, Icardi vuole soltanto la Juventus, anche se i bianconeri aspettano di vendere Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain prima di affondare il colpo per Maurito con l'Inter.