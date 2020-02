L'Inter ha ribaltato il derby contro il Milan portando a casa tre punti che sono serviti per raggiungere la Juve in testa alla classifica. Secondo Tuttosport la reazione dei senatori bianconeri non si è fatta attendere. Bonucci, Chiellini e Buffon sono rimasti colpiti dall'animo e dalla tenacia dei narazzurri, figli (anche) dello spirito di Antonio Conte che loro conoscono molto bene. Ancora si sentono in maniera sporadica e dopo l'aggancio dei nerazzurri sono gli stessi senatori a voler trasmettere un messaggio al resto della squadra bianconera: "Avete visto l'Inter? Ecco noi eravamo quella roba lì e quella roba lì dobbiamo tornare ad essere". La riscossa bianconera parte anche e soprattutto dai senatori.