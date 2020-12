3









Dal CIES, osservatorio internazionale di statistiche sul calcio, arriva la classifica dei 100 giocatori più utilizzati durante l'anno solare 2020. Nei primi posti c'è molta Premier League, campionato dove si gioca tantissimo, peraltro col supplemento di due coppe nazionali. Mentre per l'Italia c'è una discreta concentrazione di Inter, con Lukaku, De Vrij e Barella. Più indietro i giocatori della Juve, che tra le gestioni di Sarri e Pirlo ha sperimentato e fatto turnover. Oltre al fatto di essere stata eliminata presto in Europa, mentre i nerazzurri sono arrivati in finale di Europa League.



COLOMBIA-PORTOGALLO - Nell'aggiornamento della classifica del Cies risalente a prima di questo weekend, il primo bianconero era Juan Cuadrado con 3.677 minuti giocati in gare ufficiali, seguito da Cristiano Ronaldo a 3.668 minuti. Il match di Parma ha poi determinato il sorpasso di Ronaldo, ma di lui ci si stupisce poco: si sa che è insostituibile (e quelle poche volte che è assente o viene tolto dal campo fa versare fiumi di parole). A colpire è il dato su Cuadrado, che si conferma un autentico uomo in più per qualsiasi allenatore. ALLO STADIUM - Maturo, duttile, affidabile, fisicamente integro. Una silenziosa ma allegra certezza. Sabato sera al Tardini è stato tenuto a riposo da Pirlo, ed è stato degnamente sostituito da jolly Danilo. Ma domani contro la sua ex Fiorentina è pronto a riprendersi il suo posto sulla destra.