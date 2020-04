Tra i giocatori stranieri rientrati nei propri Paesi per trascorrere la quarantena con la famiglia, c'è anche il brasiliano Danilo, che su Instagram ha raccontato un'iniziativa della quale è stato protagonista per aiutare le persone meno fortunate: "Distribuzione di cestini e kit igienici per le famiglie degli studenti di @projetofuturor! Grazie a Dio per avermi dato la possibilità di aiutare la mia città e i collaboratori del progetto per essersi resi disponibili a raggiungere ogni famiglia! Solo felicità e gratitudine!". Il brasiliano non si è dimenticato da dove è partito, e in questo momento difficile è sceso in campo in aiuto della sua gente.