La Juve vuole Dybala. E Dybala vuole la Juve. Semplice? Sì, a parole. Perché poi bisogna mettere tutto nero su bianco e diventa un po' più complicato.. L'attuale contratto è in scadenza nel 2022, la Juve non vuole correre il rischio di perderlo a zero tra un anno e quindi le strade sono due: o rinnova, o va via quest'estate.- Le parti lavorano per la prima soluzione che accontenterebbe tutti, nei prossimi giorni si entrerà nel vivo di. Nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti telefonici tra il procuratore e i dirigenti bianconeri per fare un punto della situazione, in attesa di incontrarsi di persona.- Si ripartirà dai 10 milioni di euro che la Juve aveva messo sul piatto, con la differenza che per il club rappresentato lo sforzo massimo soprattutto in periodo di Covid, per l'entourage del giocatore è il punto di partenza. Tuttosport fa sapere che in caso di buona riuscita della trattativa. La Juve è al lavoro per il rinnovo di Dybala, a giorni l'incontro con l'agente.